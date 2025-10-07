Nike Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland"
耐克暗煞系列哈兰德男子 MG 多种场地低帮足球鞋
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
埃尔林·哈兰德作为足坛新星，以其霸气的球风引发轰动，势不可挡。这款球员版本的 Nike Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland" 耐克暗煞系列哈兰德男子 MG 多种场地低帮足球鞋从埃尔林非凡的进球能力汲取设计灵感，饰有别致星空图案。结合 NikeSkin 技术，助你发挥出色踢射表现，一举破门。
- 显示颜色： 空间蓝/金属铬色
- 款式： HF1609-400
Nike Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland"
30% 折让
埃尔林·哈兰德作为足坛新星，以其霸气的球风引发轰动，势不可挡。这款球员版本的 Nike Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland" 耐克暗煞系列哈兰德男子 MG 多种场地低帮足球鞋从埃尔林非凡的进球能力汲取设计灵感，饰有别致星空图案。结合 NikeSkin 技术，助你发挥出色踢射表现，一举破门。
设计揭秘
蓝色代表埃尔林家乡挪威冬日的天空，而活力满满的橙色体现了大自然带来的光明。鞋面融入光泽感细节，象征着夜空群星以及埃尔林辉煌职业生涯中无数个进球时刻。
非凡触球感
匠心 NikeSkin 触球区域，让双足贴近足球，有助发挥出众带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。NikeSkin 覆盖鞋面的触球区域，从鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。
迅疾表现，强劲抓地
外底前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。
舒适贴合
柔软鞋面，助你在比赛中畅享舒适体验。
产品细节
- 适用于天然和人造场地
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 空间蓝/金属铬色
- 款式： HF1609-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。