 
Nike Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland" 耐克暗煞系列哈兰德男子 MG 多种场地低帮足球鞋 - 空间蓝/金属铬色

Nike Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland"

耐克暗煞系列哈兰德男子 MG 多种场地低帮足球鞋

埃尔林·哈兰德作为足坛新星，以其霸气的球风引发轰动，势不可挡。这款球员版本的 Nike Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland" 耐克暗煞系列哈兰德男子 MG 多种场地低帮足球鞋从埃尔林非凡的进球能力汲取设计灵感，饰有别致星空图案。结合 NikeSkin 技术，助你发挥出色踢射表现，一举破门。


  • 显示颜色： 空间蓝/金属铬色
  • 款式： HF1609-400

埃尔林·哈兰德作为足坛新星，以其霸气的球风引发轰动，势不可挡。这款球员版本的 Nike Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland" 耐克暗煞系列哈兰德男子 MG 多种场地低帮足球鞋从埃尔林非凡的进球能力汲取设计灵感，饰有别致星空图案。结合 NikeSkin 技术，助你发挥出色踢射表现，一举破门。

设计揭秘

蓝色代表埃尔林家乡挪威冬日的天空，而活力满满的橙色体现了大自然带来的光明。鞋面融入光泽感细节，象征着夜空群星以及埃尔林辉煌职业生涯中无数个进球时刻。

非凡触球感

匠心 NikeSkin 触球区域，让双足贴近足球，有助发挥出众带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。NikeSkin 覆盖鞋面的触球区域，从鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。

迅疾表现，强劲抓地

外底前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。

舒适贴合

柔软鞋面，助你在比赛中畅享舒适体验。

产品细节

  • 适用于天然和人造场地
  • 缓震鞋垫设计
