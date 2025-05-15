Nike Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland"

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埃尔林·哈兰德作为足坛新星，以其霸气的球风引发轰动，势不可挡。这款球员版本的 Nike Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland" 耐克暗煞系列男子多种场地足球鞋从埃尔林非凡的进球能力汲取设计灵感，饰有别致星空图案。结合 NikeSkin 技术，助你发挥出色踢射表现，一举破门。

设计揭秘

蓝色代表埃尔林家乡挪威冬日的天空，而活力满满的橙色体现了大自然带来的光明。鞋面融入光泽感细节，象征着夜空群星以及埃尔林辉煌职业生涯中无数个进球时刻。

非凡触球感

匠心 NikeSkin 触球区域，让双足贴近足球，有助发挥出众带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。NikeSkin 覆盖鞋面的触球区域，从鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。

迅疾表现，强劲抓地

外底前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。

舒适贴合

柔软鞋面，助你在比赛中畅享舒适体验。