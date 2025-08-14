 
匠心设计，精益求精。Nike Phantom GX 2 Elite 耐克暗煞系列天然硬质草地低帮足球鞋专为你匠心打造，助你以优雅灵动的球风和沉着冷静的心态攻破对手防线，从容锁定胜局。Nike Gripknit 覆盖球鞋的触球区域；Nike Cyclone 360 抓地设计，助你施展敏捷身手，出奇制胜。该足球鞋专为你和世界精英球员打造，以其出众品质满足你对尽善尽美的追求。


  • 显示颜色： 浅深红/爆炸粉/黑
  • 款式： FJ2559-800

非凡触球感

Nike Gripknit 材料打造出色触球感。覆盖球鞋的触球区域，从球鞋鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。该鞋款贴合足形，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出色抓附性能。微型模压纹理结合 Gripknit 材料，贴合足形，带来出色触球体验。

迅疾表现，强劲抓地

前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。

舒适贴合

不对称鞋带设计，增大触球面积，铸就出色带球、传球和射门表现。匠心系带方式有助于提升中足可调节性，贴合足弓高度。鞋口采用 Flyknit 飞织材料，贴合有型，赋予脚踝舒适感受。

产品细节

  • 适用于微湿短草球场
  • 缓震鞋垫设计
