Nike Phantom GX 2 Elite "Erling Haaland"
耐克暗煞系列男/女天然硬质草地低帮足球鞋
¥1,799
埃尔林·哈兰德作为足坛新星，以其霸气的球风引发轰动，势不可挡。 他的强大进球能力仿佛与生俱来，无可阻挡，在关键时刻锁定赛局。 Nike Phantom GX 2 Elite "Erling Haaland" 耐克暗煞系列男/女天然硬质草地低帮足球鞋正是应他所需的实力战靴。 Gripknit 技术，助他发挥出色踢射表现，一举破门。 该鞋款的图案设计灵感源自别致星空，呼应埃尔林变幻莫测的球风。
- 显示颜色： 空间蓝/金属铬色
- 款式： HF6361-400
Nike Phantom GX 2 Elite "Erling Haaland"
¥1,799
埃尔林·哈兰德作为足坛新星，以其霸气的球风引发轰动，势不可挡。 他的强大进球能力仿佛与生俱来，无可阻挡，在关键时刻锁定赛局。 Nike Phantom GX 2 Elite "Erling Haaland" 耐克暗煞系列男/女天然硬质草地低帮足球鞋正是应他所需的实力战靴。 Gripknit 技术，助他发挥出色踢射表现，一举破门。 该鞋款的图案设计灵感源自别致星空，呼应埃尔林变幻莫测的球风。
自然之力，锐不可当
蓝色代表埃尔林家乡挪威冬日的天空，而活力满满的橙色体现了大自然带来的光明。 鞋面融入光泽感细节，象征着夜空群星以及埃尔林辉煌职业生涯中无数个进球时刻。
非凡触球感
Nike Gripknit 材料打造出色触球感。 覆盖球鞋的触球区域，从球鞋鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。 该鞋款贴合足形，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出色抓附性能。 微型模压纹理结合 Gripknit 材料，贴合足形，带来出色触球体验。
迅疾表现，强劲抓地
外底前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。
舒适贴合
不对称鞋带设计，增大触球面积，铸就出色带球、传球和射门表现。 匠心系带方式有助于提升中足可调节性，贴合足弓高度。
产品细节
- 适用于微湿短草球场
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 空间蓝/金属铬色
- 款式： HF6361-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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