Nike Phantom GX 2 Elite "Erling Haaland"

¥1,799

埃尔林·哈兰德作为足坛新星，以其霸气的球风引发轰动，势不可挡。 他的强大进球能力仿佛与生俱来，无可阻挡，在关键时刻锁定赛局。 Nike Phantom GX 2 Elite "Erling Haaland" 耐克暗煞系列男/女天然硬质草地低帮足球鞋正是应他所需的实力战靴。 Gripknit 技术，助他发挥出色踢射表现，一举破门。 该鞋款的图案设计灵感源自别致星空，呼应埃尔林变幻莫测的球风。

自然之力，锐不可当

蓝色代表埃尔林家乡挪威冬日的天空，而活力满满的橙色体现了大自然带来的光明。 鞋面融入光泽感细节，象征着夜空群星以及埃尔林辉煌职业生涯中无数个进球时刻。

非凡触球感

Nike Gripknit 材料打造出色触球感。 覆盖球鞋的触球区域，从球鞋鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。 该鞋款贴合足形，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出色抓附性能。 微型模压纹理结合 Gripknit 材料，贴合足形，带来出色触球体验。

迅疾表现，强劲抓地

外底前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。

舒适贴合

不对称鞋带设计，增大触球面积，铸就出色带球、传球和射门表现。 匠心系带方式有助于提升中足可调节性，贴合足弓高度。