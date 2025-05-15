Nike Phantom Luna 2 Academy

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想让比赛表现跃升新层次？ 无论你是布局者、助攻还是射手王，Nike Phantom Luna 2 Academy 耐克月煞系列男子人造草地足球鞋皆可助你攻入优势位置，顺利得分。 即刻上脚，尽兴发挥。 该鞋款专为进球打造，NikeSkin 覆盖球鞋的触球区域。

非凡触球感

匠心 NikeSkin 触球区域， 让双足贴近足球，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。 NikeSkin 覆盖鞋款的触球区域，从鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。

舒适贴合，纵横球场

匠心鞋口，赋予脚踝和后跟柔软舒适感受。 鞋口精致罗纹设计，为脚踝部位提供出众触球感，铸就出色停球和传球表现。