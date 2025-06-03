Nike Phantom Luna 2 Academy By You
MG 专属定制高帮足球鞋
想让球技跃升新层次？ 不妨穿上 Nike Phantom Luna 2 Academy By You MG 专属定制高帮足球鞋，在比赛中秀出耀眼表现。 抢眼外底、醒目图案和炫目色彩令你如虎添翼，将吸引球场和看台上每一个人的目光。 NikeSkin 覆盖球鞋的击球区域，Nike Cyclone 360 抓地设计，助你在开阔场地施展敏捷身手，出奇制胜。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： FQ8791-900
Nike Phantom Luna 2 Academy By You
想让球技跃升新层次？ 不妨穿上 Nike Phantom Luna 2 Academy By You MG 专属定制高帮足球鞋，在比赛中秀出耀眼表现。 抢眼外底、醒目图案和炫目色彩令你如虎添翼，将吸引球场和看台上每一个人的目光。 NikeSkin 覆盖球鞋的击球区域，Nike Cyclone 360 抓地设计，助你在开阔场地施展敏捷身手，出奇制胜。
随心配色
6 种不同的 NikeSkin 颜色任你选择，同时可为前足图案渲染挚爱色彩。 外底有金属铬色、金色、银色等一系列配色方案可供选择。 另有 13 种鞋带配色可选。
飒爽风姿
有“风暴之眼”、“砂砾”等 3 种后跟图案可选，为你的造型增添刚毅气息。
唯你专属
可通过 1 到 2 个字母或数字（可选择姓名首字母或钟爱的数字）标注个性签名。
非凡触球感
在以往版本的基础上加大 NikeSkin 触球区域， 让双足贴近足球，提升运球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。 覆盖球鞋的击球区域，从球鞋足尖内侧位置延伸到鞋带及足尖外侧位置，营造利落触球体验。
迅疾表现，强劲抓地
Nike Cyclone 360 抓地底纹有助于在犀利切入时提升灵活性，同时在肆意转向时减少抓地力，助你自信出击、疾速驰骋，实现快速切入，在比赛升温之际畅享稳固脚感。
舒适贴合，纵横球场
符合人体工学的针织鞋口，赋予脚踝和后跟柔软舒适感受。 鞋口精致罗纹设计，有效提升脚踝部位的触球感，铸就出色停球和传球表现。
Nike By You 细节
- 适用于天然和人造场地
- 缓震鞋垫设计
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制足球鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 都可以作为专属印记，为足球鞋增添个性色彩。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： FQ8791-900
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。