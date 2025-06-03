Nike Phantom Luna 2 Academy By You

¥999

想让球技跃升新层次？ 不妨穿上 Nike Phantom Luna 2 Academy By You MG 专属定制高帮足球鞋，在比赛中秀出耀眼表现。 抢眼外底、醒目图案和炫目色彩令你如虎添翼，将吸引球场和看台上每一个人的目光。 NikeSkin 覆盖球鞋的击球区域，Nike Cyclone 360 抓地设计，助你在开阔场地施展敏捷身手，出奇制胜。

随心配色

6 种不同的 NikeSkin 颜色任你选择，同时可为前足图案渲染挚爱色彩。 外底有金属铬色、金色、银色等一系列配色方案可供选择。 另有 13 种鞋带配色可选。

飒爽风姿

有“风暴之眼”、“砂砾”等 3 种后跟图案可选，为你的造型增添刚毅气息。

唯你专属

可通过 1 到 2 个字母或数字（可选择姓名首字母或钟爱的数字）标注个性签名。

非凡触球感

在以往版本的基础上加大 NikeSkin 触球区域， 让双足贴近足球，提升运球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。 覆盖球鞋的击球区域，从球鞋足尖内侧位置延伸到鞋带及足尖外侧位置，营造利落触球体验。

迅疾表现，强劲抓地

Nike Cyclone 360 抓地底纹有助于在犀利切入时提升灵活性，同时在肆意转向时减少抓地力，助你自信出击、疾速驰骋，实现快速切入，在比赛升温之际畅享稳固脚感。

舒适贴合，纵横球场

符合人体工学的针织鞋口，赋予脚踝和后跟柔软舒适感受。 鞋口精致罗纹设计，有效提升脚踝部位的触球感，铸就出色停球和传球表现。