Nike Phantom Luna 2 Elite

¥1,729 ¥2,299 24% 折让

匠心设计，精益求精。Nike Phantom Luna 2 Elite 耐克月煞系列天然硬质草地高帮足球鞋专为你匠心打造，助你以优雅灵动的球风和沉着冷静的心态攻破对手防线，从容锁定胜局。Nike Gripknit 覆盖球鞋的触球区域；Nike Cyclone 360 抓地设计，助你施展敏捷身手，出奇制胜。该足球鞋专为你和世界精英球员打造，以其出众品质满足你对尽善尽美的追求。

非凡触球感 Nike Gripknit 材料打造出色触球感。覆盖球鞋的触球区域，从球鞋鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。该鞋款贴合足形，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出色抓附性能。微型模压纹理结合 Gripknit 材料，贴合足形，带来出色触球体验。 迅疾表现，强劲抓地 前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。 舒适贴合 不对称鞋带设计，增大触球面积，铸就出色带球、传球和射门表现。匠心系带方式有助于提升中足可调节性，贴合足弓高度。不对称鞋口采用 Flyknit 飞织材料，为脚踝缔造舒适贴合感受。鞋口精致罗纹设计，有效提升脚踝部位的触球感，铸就出色停球和传球表现。