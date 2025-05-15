 

Nike Phoenix Waffle

复古厚底运动鞋

¥569¥69918% 折让

助你舒适型动。 Nike Phoenix Waffle 运动鞋从蓝带体育公司元年款设计汲取灵感，融合当代先进技术，焕新打造。 改良版华夫格底纹，减轻鞋身重量；同时结合厚实中底，塑就柔软的迈步感受。 复古耐克勾标志结合传统鞋舌，为经典 BRS 外观增添时尚新意。


  • 显示颜色： 山峰白/沙堆白/帆白/黑
  • 款式： FD2196-100

Nike Phoenix Waffle

¥569¥69918% 折让

助你舒适型动。 Nike Phoenix Waffle 运动鞋从蓝带体育公司元年款设计汲取灵感，融合当代先进技术，焕新打造。 改良版华夫格底纹，减轻鞋身重量；同时结合厚实中底，塑就柔软的迈步感受。 复古耐克勾标志结合传统鞋舌，为经典 BRS 外观增添时尚新意。

根植传统

反光设计灵感源自蓝带体育公司和复古跑步鞋。

柔软舒适

加高中底带来出色稳定性和足底缓震性能，缔造顺畅舒适的迈步体验。

轻盈底纹

华夫格底纹经焕新设计，改良凸起纹路排布方式，有助减轻外底重量。

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 山峰白/沙堆白/帆白/黑
  • 款式： FD2196-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

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    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
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