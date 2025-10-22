 
Nike Phoenix Waffle 情人节女子厚底运动鞋 - 帆白/帆白/大学灰/泡沫粉

Nike Phoenix Waffle

情人节女子厚底运动鞋

41% 折让

助你舒适型动。Nike Phoenix Waffle 女子运动鞋从蓝带体育公司元年款设计汲取灵感，融合当代先进技术，焕新呈现。华夫格底纹经焕新设计，有助减轻鞋身重量；同时加高中底，塑就柔软舒适的迈步感受。复古耐克勾标志结合传统鞋舌，为经典外观增添时尚新意。


  • 显示颜色： 帆白/帆白/大学灰/泡沫粉
  • 款式： HV5993-161

其他细节

  • 加高中底带来出众稳定性和足底缓震效果，缔造顺畅舒适的迈步体验
  • 华夫格底纹经焕新打造，改良凸起纹路排布方式，有助减轻外底重量

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
