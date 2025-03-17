Nike Pico 4 (TDV) 婴童运动童鞋耐穿舒适且支撑力出众，为稚嫩双足提供出众包覆效果。双重固定带设计，令鞋款便于穿脱，让小宝贝轻松掌握，助力他们畅跑与玩耍。鞋底融入弯曲凹槽橡胶设计，柔韧灵活，塑就自然流畅的迈步体验。

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