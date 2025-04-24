Nike Power

¥449

Nike Power 女子速干训练长裤采用高弹设计，塑就舒适运动体验，是你衣橱里的训练佳选单品。中腰设计妥帖包覆身体核心部位，结合导湿速干面料，缔造支撑包覆效果，助你保持干爽。

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