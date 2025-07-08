Nike Practice
Dri-FIT 男子速干网眼布篮球短裤
11% 折让
Nike Practice Dri-FIT 男子速干网眼布篮球短裤采用双层耐穿网眼布面料制成，舒适透气。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 白色/大学红
- 款式： HV6934-100
Nike Practice
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Nike Practice Dri-FIT 男子速干网眼布篮球短裤采用双层耐穿网眼布面料制成，舒适透气。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 弹性腰部搭配前开口抽绳
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/大学红
- 款式： HV6934-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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