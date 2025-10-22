Nike Precision 7
男子篮球鞋
48% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Precision 7 男子篮球鞋，无论是近投还是远投，皆可轻松驾驭。该鞋款采用匠心设计，缔造非凡贴地感、舒适度和抓地力，是即兴篮球赛的理想之选。即刻上脚，掌控赛场。
- 显示颜色： 荷兰橙/激光橙/尘光子色/黑
- 款式： FN4322-800
舒适非凡，助力比赛
鞋口和鞋舌上的柔软泡绵为脚踝及鞋面区域增添舒适感受。该鞋款巧妙平衡贴地感与舒适度，助你随心急转，尽情驰骋赛场。鞋面采用透气设计，缔造出众包覆效果。
缓震出众
中底泡绵质感柔软、支撑有力，塑就出众缓震体验，助力驰骋赛场。
稳稳抓地，畅动自如
改良人字形底纹，实现多向抓地力，专为具备迅疾速度和出色切入能力的球员打造。外底橡胶向上延伸至前足外侧，铸就出色抓地力，助你突破自我。
其他细节
- 低帮鞋口，塑就出众灵活性
- 泡绵采用匠心设计，有助减轻鞋身重量
产品细节
- 模压耐克勾标志
- 显示颜色： 荷兰橙/激光橙/尘光子色/黑
- 款式： FN4322-800
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
