 
Nike Precision 7 男子篮球鞋 - 白色/浅土褐/幻影灰白/明亮紫

Nike Precision 7

男子篮球鞋

40% 折让

穿上 Nike Precision 7 男子篮球鞋，无论是近投还是远投，皆可轻松驾驭。该鞋款采用匠心设计，缔造非凡贴地感、舒适度和抓地力，是即兴篮球赛的理想之选。即刻上脚，掌控全场。


  • 显示颜色： 白色/浅土褐/幻影灰白/明亮紫
  • 款式： HJ9153-100

舒适非凡，助力比赛

鞋口和鞋舌上的柔软泡绵为脚踝及鞋面区域增添舒适感受。该鞋款巧妙平衡贴地感与舒适度，助你随心急转，尽情驰骋赛场。

缓震出众，回弹十足

中底泡绵质感柔软、支撑有力，塑就出众缓震体验，助力驰骋赛场。

稳稳抓地，畅动自如

匠心底纹，实现多向抓地力，专为具备迅疾速度和出色切入能力的球员打造。外底橡胶向上延伸至鞋头及前足外侧，铸就出色抓地力，助你突破自我。

其他细节

  • 低帮鞋口，塑就出众脚踝灵活性
  • 泡绵采用匠心设计，有助减轻鞋身重量

产品细节

  • 鞋面融入网眼设计
  • 鞋头无缝覆面
  • 模压耐克勾标志
