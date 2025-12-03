Nike Precision 7

¥389 ¥599 35% 折让

穿上 Nike Precision 7 男子篮球鞋，无论是近投还是远投，皆可轻松驾驭。该鞋款采用匠心设计，缔造非凡贴地感、舒适度和抓地力，是即兴篮球赛的理想之选。即刻上脚，掌控全场。

舒适非凡，助力比赛

鞋口和鞋舌上的柔软泡绵为脚踝及鞋面区域增添舒适感受。该鞋款巧妙平衡贴地感与舒适度，助你随心急转，尽情驰骋赛场。

缓震出众，回弹十足

中底泡绵质感柔软、支撑有力，塑就出众缓震体验，助力驰骋赛场。

稳稳抓地，畅动自如

匠心底纹，实现多向抓地力，专为具备迅疾速度和出色切入能力的球员打造。外底橡胶向上延伸至鞋头及前足外侧，铸就出色抓地力，助你突破自我。