 
Nike Premier 3 FG 天然硬质草地低帮足球鞋 - 黑/白色

Nike Premier 3

FG 天然硬质草地低帮足球鞋

18% 折让

Nike Premier 3 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用经典版型结合柔软皮革，再现基本款设计，助你一路向前，自信畅动。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HM0265-002

精心调适，利落触球

优质皮革与合成材质鞋面柔软非凡，打造出色触球感。

二合一外观

翻折式鞋舌融入匠心可剪裁线条，助你在经典造型和前卫外观之间随心选择。

出众抓附，轻松畅行

锥形鞋钉提供高速运动所需的强劲抓地力。

产品细节

  • 适用于微湿短草球场
  • 缓震鞋垫设计
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

