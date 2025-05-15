Premier League Academy
足球
¥199
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Premier League Academy 足球助你火力全开，达成目标。球皮融入出色纹理，塑就醒目外观；模压凹槽设计，助你发挥出众射门表现。
- 显示颜色： 白色/蓝色/黑
- 款式： FZ2976-104
Premier League Academy
¥199
Premier League Academy 足球助你火力全开，达成目标。球皮融入出色纹理，塑就醒目外观；模压凹槽设计，助你发挥出众射门表现。
其他细节
- Nike Aerowsculpt 技术采用模压凹槽设计，打造稳定的飞行轨迹
- 球皮融入出色纹理，在传球、射门和运球时缔造准确稳定的触球体验
- 橡胶球胆，帮助稳定气压和保持球形
产品细节
- 面层材质：橡胶/聚酯纤维/合成革/乙烯基醋纤
- 显示颜色： 白色/蓝色/黑
- 款式： FZ2976-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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