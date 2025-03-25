Nike

Premium 男子篮球夹克

¥1,899

Nike Premium 男子篮球夹克采用宽松设计，彰显复古格调，助你勇往直前，迈入新年。 设计灵感源自 90 年代篮球服经典外观，例如下摆、袖口和衣领采用罗纹设计，增添运动风范；同时添加兔年风格的贴片。 衣袖融入填充物，提升温暖效果；醒目红色里料带来一丝好运。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FD4060-010

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