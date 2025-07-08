Nike Primary
Dri-FIT 男子透气速干百搭背心
15% 折让
Nike Primary Dri-FIT 男子速干百搭背心可导湿速干，无论是跑步、动感单车、举重还是伸展动作，皆可带来出众包覆效果，助你从容应对不同训练挑战。柔软舒适质感结合腋下刺绣孔眼设计，助你在训练过程中保持舒爽。
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： DV9834-100
Nike Primary
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Nike Primary Dri-FIT 男子速干百搭背心可导湿速干，无论是跑步、动感单车、举重还是伸展动作，皆可带来出众包覆效果，助你从容应对不同训练挑战。柔软舒适质感结合腋下刺绣孔眼设计，助你在训练过程中保持舒爽。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 针织面料，柔软亲肤
- 腋下刺绣孔眼设计，帮助提升透气性
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- 罗纹领口
- 面料：棉/聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： DV9834-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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