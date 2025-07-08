Nike Primary
Dri-FIT 男子速干短袖百搭上衣
15% 折让
Nike Primary Dri-FIT 男子速干短袖百搭上衣经革新升级，采用质感轻盈且可导湿速干的泡泡纱面料，助你保持干爽，专注达成训练目标。
- 显示颜色： 烟灰蓝/烟灰蓝
- 款式： HJ4044-006
Nike Primary
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Nike Primary Dri-FIT 男子速干短袖百搭上衣经革新升级，采用质感轻盈且可导湿速干的泡泡纱面料，助你保持干爽，专注达成训练目标。
速干技术，助力畅动
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
革新设计
泡泡纱面料专为温暖天气打造，柔软轻盈，呈现起皱外观但具有顺滑质感，帮助身体保持舒爽。
其他细节
- 腋下刺绣孔眼提升透气性，助你保持清爽
- 腋下拼接设计，提升灵活性
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 烟灰蓝/烟灰蓝
- 款式： HJ4044-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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