 
Nike Primary Dri-FIT 男子速干短袖百搭上衣 - 烟灰蓝/烟灰蓝

Nike Primary

Dri-FIT 男子速干短袖百搭上衣

15% 折让

Nike Primary Dri-FIT 男子速干短袖百搭上衣经革新升级，采用质感轻盈且可导湿速干的泡泡纱面料，助你保持干爽，专注达成训练目标。


  • 显示颜色： 烟灰蓝/烟灰蓝
  • 款式： HJ4044-006

Nike Primary

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Nike Primary Dri-FIT 男子速干短袖百搭上衣经革新升级，采用质感轻盈且可导湿速干的泡泡纱面料，助你保持干爽，专注达成训练目标。

速干技术，助力畅动

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

革新设计

泡泡纱面料专为温暖天气打造，柔软轻盈，呈现起皱外观但具有顺滑质感，帮助身体保持舒爽。

其他细节

  • 腋下刺绣孔眼提升透气性，助你保持清爽
  • 腋下拼接设计，提升灵活性

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 烟灰蓝/烟灰蓝
  • 款式： HJ4044-006

免费配送和退换货

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