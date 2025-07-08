Nike Primary
Dri-FIT 男子速干训练T恤
10% 折让
Nike Primary Dri-FIT 男子速干训练T恤可导湿速干，伴你热炼到底，从容应对不同训练。 舒适柔软质感结合腋下透气孔眼设计，助你在训练过程中保持干爽。
- 显示颜色： 浅军械蓝
- 款式： IF0374-440
Nike Primary
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Nike Primary Dri-FIT 男子速干训练T恤可导湿速干，伴你热炼到底，从容应对不同训练。 舒适柔软质感结合腋下透气孔眼设计，助你在训练过程中保持干爽。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 针织面料，质地柔软
- 腋下刺绣孔眼，营造出色透气性；腋下拼接设计，提升运动灵活性
产品细节
- 60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅军械蓝
- 款式： IF0374-440
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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