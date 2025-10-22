 
Nike Primary Dri-FIT 男子速干长袖百搭上衣 - 沙漠卡其/沙漠卡其

Nike Primary

Dri-FIT 男子速干长袖百搭上衣

30% 折让
沙漠卡其/沙漠卡其
调色暗灰/调色/烟灰

每周辛勤工作后，抽空健健身，或是与好友小聚，生活需要平衡。Nike Primary Dri-FIT 男子速干长袖百搭上衣赋予你满满活力，助你轻松应对日常挑战。针织面料搭配腋下透气孔眼，助你畅享神清气爽。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。


  • 显示颜色： 沙漠卡其/沙漠卡其
  • 款式： FB8586-251

其他细节

  • 柔软针织面料，轻盈舒适
  • 腋下刺绣孔眼设计，提升透气性

产品细节

  • 罗纹衣领与袖口
  • 胸前饰有耐克勾刺绣标志
  • 面料：棉/聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。