Nike Primary
Dri-FIT 男子速干长袖训练上衣
¥349¥49930% 折让
Nike Primary Dri-FIT 男子速干长袖训练上衣灵活百搭，无论是日常训练还是每周出差奔波，皆可助你轻松驾驭。 柔软针织面料搭配腋下刺绣孔眼，塑就关键区域的透气性。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 帆白/大学灰/帆白
- 款式： HJ3149-133
Nike Primary
¥349¥49930% 折让
Nike Primary Dri-FIT 男子速干长袖训练上衣灵活百搭，无论是日常训练还是每周出差奔波，皆可助你轻松驾驭。 柔软针织面料搭配腋下刺绣孔眼，塑就关键区域的透气性。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
其他细节
- 顺滑针织面料，质感柔软
- 腋下刺绣孔眼设计，提升透气性
产品细节
- 胸前饰有耐克勾刺绣标志
- 58% 棉/42% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/大学灰/帆白
- 款式： HJ3149-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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