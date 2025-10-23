Nike Primary Fleece
Dri-FIT 男子速干全长拉链开襟运动连帽衫防晒衣
Nike Primary Fleece Dri-FIT 男子速干全长拉链开襟运动连帽衫防晒衣采用优质针织面料，质感柔软，可导湿速干；腋下搭配刺绣孔眼设计，塑就出众透气性。经典版型结合腋下侧拼接设计，带来舒适穿着体验，助你自信畅动。
- 显示颜色： 沙漠卡其/沙漠卡其
- 款式： FZ0968-251
导湿速干，舒适非凡
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
助力畅动
腋下缝入式侧拼接设计，提升灵活性；刺绣孔眼，塑就出众透气性。
安心收纳
侧边拉链口袋空间充裕，可供收纳钥匙、卡片和手机等基本物品。
其他细节
该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 全长拉链开襟设计
- 风帽搭配抽绳设计
- 罗纹袖口和下摆
- 面料/连帽里料：78% 聚酯纤维/22% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
