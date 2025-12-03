 
Nike Primary Fleece Dri-FIT 男子防晒速干锥形剪裁运动长裤 - 黑/黑

Nike Primary Fleece

Dri-FIT 男子防晒速干锥形剪裁运动长裤

36% 折让

Nike Primary Fleece Dri-FIT 男子防晒速干锥形剪裁运动长裤采用针织面料，可导湿速干，专为运动打造。经典版型搭配锥形裤腿与平缝结构，有助减少摩擦。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FZ5851-010

Nike Primary Fleece

36% 折让

Nike Primary Fleece Dri-FIT 男子防晒速干锥形剪裁运动长裤采用针织面料，可导湿速干，专为运动打造。经典版型搭配锥形裤腿与平缝结构，有助减少摩擦。

随心百搭，日常佳选

该长裤采用针织面料，质感顺滑，助你舒适畅动。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

安心收纳

侧边拉链口袋，可供存放训练所需物品。

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，打造舒适贴合的穿着体验
  • 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护
  • 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜

产品细节

  • UPF 40+
  • 面料：78% 聚酯纤维/22% 棉。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FZ5851-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。