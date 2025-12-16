这款百搭上衣让你在训练中自如伸展，也能轻松应对日常生活。Nike Primary NanoKnit Dri-FIT 男子防晒速干百搭长袖上衣采用弹性双面针织面料，柔软轻盈。我们将其与导湿速干技术和防紫外线功能相结合，使这款长袖上衣成为运动佳选单品。

这款百搭上衣让你在训练中自如伸展，也能轻松应对日常生活。Nike Primary NanoKnit Dri-FIT 男子防晒速干百搭长袖上衣采用弹性双面针织面料，柔软轻盈。我们将其与导湿速干技术和防紫外线功能相结合，使这款长袖上衣成为运动佳选单品。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。