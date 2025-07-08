Nike Pro
女子低强度支撑速干衬垫训练运动内衣
23% 折让
Nike Pro 女子低强度支撑速干衬垫训练运动内衣助你自如畅动，全力以赴投入训练。 顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HF5373-010
Nike Pro
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Nike Pro 女子低强度支撑速干衬垫训练运动内衣助你自如畅动，全力以赴投入训练。 顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适。
专业风范
自信无畏，驾驭一切。 Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
柔软支撑
柔软提花弹性胸带结合肩带设计，带来舒适包覆感。低强度支撑设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验。
产品细节
- 面料/里料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。带子：80% 聚酯纤维/13% 氨纶/7% 锦纶。下摆：57% 聚酯纤维/31% 锦纶/12% 氨纶。夹层：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HF5373-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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