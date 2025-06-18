 

Nike Pro

女子低强度支撑速干衬垫训练运动内衣

¥269¥29910% 折让

Nike Pro 女子低强度支撑速干衬垫训练运动内衣助你自如畅动，全力以赴投入训练。 顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HF5373-010

Nike Pro

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Nike Pro 女子低强度支撑速干衬垫训练运动内衣助你自如畅动，全力以赴投入训练。 顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适。

专业风范

自信无畏，驾驭一切。 Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

柔软支撑

柔软提花弹性胸带结合肩带设计，带来舒适包覆感。低强度支撑设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验。

产品细节

  • 面料/里料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。带子：80% 聚酯纤维/13% 氨纶/7% 锦纶。下摆：57% 聚酯纤维/31% 锦纶/12% 氨纶。夹层：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HF5373-010

免费配送和退换货

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更多信息

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