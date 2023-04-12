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      Nike Pro

      女子短袖训练上衣

      ¥199

      神秘火烈鸟红/白色
      白色/黑

      Nike Pro 女子短袖训练上衣采用透气面料制成，融入少许氨纶，提升弹性。 上衣提供妥帖包覆，助你在训练中安心完成弯曲、伸展和推拉等动作。 针孔网眼布面料，令你在全力开练之时保持凉爽。

      • 显示颜色： 神秘火烈鸟红/白色
      • 款式： AO9952-693

      尺寸与尺码

      • 修身版型设计，塑就定制般的出色外观

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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