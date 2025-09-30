 
Nike Pro 女子速干中腰印花骑行训练短裤 - 仙人掌绿/烟灰蓝/白色

Nike Pro

女子速干中腰印花骑行训练短裤

33% 折让

穿上 Nike Pro 女子速干中腰印花骑行训练短裤，自信追逐目标。顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适。


  • 显示颜色： 仙人掌绿/烟灰蓝/白色
  • 款式： HM6094-345

专业风范

自信无畏，驾驭一切。 Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

舒适支撑

柔软提花弹性腰部设计，贴合亲肤。

产品细节

  • 整版印花
  • 左侧大腿饰有耐克勾标志
  • 面料：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。腰头部分：63% 锦纶/21% 聚酯纤维/16% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 仙人掌绿/烟灰蓝/白色
  • 款式： HM6094-345

尺寸与尺码

    • Mid-rise waistband is tilted up in back for a natural fit and coverage while you bend and stretch

    紧身版型：舒适贴合

    中腰：略低于自然腰线（躯干最细的部位）

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。