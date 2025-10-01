Nike Pro
女子速干低强度支撑衬垫训练运动内衣
23% 折让
穿上 Nike Pro 女子速干低强度支撑衬垫训练运动内衣，尽情开练。顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适。低强度支撑搭配可拆卸衬垫，缔造自如无拘的运动体验。
- 显示颜色： 加农绿/泡沫薄荷绿/白色
- 款式： IF3974-017
Nike Pro
23% 折让
穿上 Nike Pro 女子速干低强度支撑衬垫训练运动内衣，尽情开练。顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适。低强度支撑搭配可拆卸衬垫，缔造自如无拘的运动体验。
专业风范
自信无畏，驾驭一切。Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。
全力训练，保持干爽
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
柔软稳固
柔软提花胸带搭配弹性设计，贴合亲肤，减少紧勒感或束缚感。
产品细节
- 正面和背面印有 Swoosh 标志
- 面料/里料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。下摆：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。带子：73% 锦纶/27% 氨纶。夹层：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 加农绿/泡沫薄荷绿/白色
- 款式： IF3974-017
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。