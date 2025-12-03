Nike Pro
女子速干高腰训练紧身裤
25% 折让
Nike Pro 女子速干高腰训练紧身裤搭载导湿速干技术，助你全力以赴，彰显醒目风范。 采用弹性面料，触感顺滑。加宽腰部设计搭配拼接，提升造型格调。
- 显示颜色： 甜菜红/白色
- 款式： HV2509-634
专业风范
自信无畏，驾驭一切。 Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。
尽情训练， 干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
非凡细节
加宽弹性腰部舒适贴合，而不会产生紧勒感或束缚感，为核心部位提供有力支撑和塑形效果。 优质面料顺滑非凡，令 Pro 跃升新层级，为你的自拍照增色添彩。
产品细节
- 左髋饰有耐克勾标志
- 面料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。 拼接：90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
