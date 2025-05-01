Nike Pro
速干训练护腰 3.0（1 只）
22% 折让
Nike Pro 速干训练护腰 3.0（1 只），为关键部位打造舒适贴合、安全稳固的穿着体验，助力训练日出众表现。材料顺滑，柔韧灵活，塑就舒适支撑感受。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DA6941-010
Nike Pro
舒适支撑
其他细节
Nike Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
产品细节
- 材质：34% 锦纶/29% 聚酯纤维/29% 氯丁橡胶/8% 氨纶
- 可机洗
