 

Nike Pro

速干训练护腰 3.0（1 只）

¥349

Nike Pro 速干训练护腰 3.0（1 只），为关键部位打造舒适贴合、安全稳固的穿着体验，助力训练日出众表现。材料顺滑，柔韧灵活，塑就舒适支撑感受。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DA6941-010

Nike Pro

¥349

舒适支撑

Nike Pro 速干训练护腰 3.0（1 只），为关键部位打造舒适贴合、安全稳固的穿着体验，助力训练日出众表现。材料顺滑，柔韧灵活，塑就舒适支撑感受。

其他细节

Nike Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验

产品细节

  • 材质：34% 锦纶/29% 聚酯纤维/29% 氯丁橡胶/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DA6941-010

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