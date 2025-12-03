Nike Pro
速干针织训练脚踝护套（1 只）
43% 折让
Nike Pro 速干针织训练脚踝护套（1 只）采用四向弹性材料，塑就紧密贴合感，并搭载导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，为你营造出众支撑感受。针织弹性区域和舒适衬垫，为关键部位打造理想体验，助你专注训练。
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色
- 款式： DA6933-010
支撑贴合
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 四向弹性材料结合套穿式设计，轻松实现理想贴合效果
- 舒适衬垫为关键部位营造出众支撑感
- 针织弹性区域，助你畅动自如
产品细节
- 单个出售
- 材质：49% 锦纶/20% 聚酯纤维/15% 二烯类弹性纤维/15% 热塑性弹性体/1% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
