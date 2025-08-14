 
Nike Pro 速干针织训练脚踝护套（1 只） - 黑/煤黑/白色

Nike Pro

速干针织训练脚踝护套（1 只）

10% 折让

Nike Pro 速干针织训练脚踝护套（1 只）采用四向弹性材料，塑就紧密贴合感，并搭载导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，为你营造出众支撑感受。针织弹性区域和舒适衬垫，为关键部位打造理想体验，助你专注训练。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： DA6933-010

支撑贴合

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 四向弹性材料结合套穿式设计，轻松实现理想贴合效果
  • 舒适衬垫为关键部位营造出众支撑感
  • 针织弹性区域，助你畅动自如

产品细节

  • 单个出售
  • 材质：49% 锦纶/20% 聚酯纤维/15% 二烯类弹性纤维/15% 热塑性弹性体/1% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。