Nike Pro
Closed-Patella 速干训练膝盖护套（1 只）
¥229¥27917% 折让
Nike Pro Closed-Patella 速干训练膝盖护套（1 只）采用导湿速干技术，结合略紧密贴合款式，兼顾出众支撑力和舒适感。膝盖周围融入衬垫设计，为关键部位提供衬垫和支撑效果。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DA7068-010
Nike Pro
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紧密舒适，稳固支撑
Nike Pro Closed-Patella 速干训练膝盖护套（1 只）采用导湿速干技术，结合略紧密贴合款式，兼顾出众支撑力和舒适感。膝盖周围融入衬垫设计，为关键部位提供衬垫和支撑效果。
其他细节
- Dri-FIT 技术导湿速干，令身体保持干爽舒适
- 耐用设计，在高热区域添加透气网眼布拼接
- 略微收紧的感觉，帮助肌群和关节舒适
- 膝盖周围融入衬垫，为关键部位提供有力支撑
- 弹性材料，舒适贴合
- 护套背面搭配拼接设计，有助减少褶皱
产品细节
- 45% 聚酯纤维/43% 氯丁橡胶/11% 氨纶/1% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DA7068-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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