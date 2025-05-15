 

Nike Pro

Closed-Patella 速干训练膝盖护套（1 只）

¥229¥27917% 折让

Nike Pro Closed-Patella 速干训练膝盖护套（1 只）采用导湿速干技术，结合略紧密贴合款式，兼顾出众支撑力和舒适感。膝盖周围融入衬垫设计，为关键部位提供衬垫和支撑效果。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DA7068-010

Nike Pro

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紧密舒适，稳固支撑

Nike Pro Closed-Patella 速干训练膝盖护套（1 只）采用导湿速干技术，结合略紧密贴合款式，兼顾出众支撑力和舒适感。膝盖周围融入衬垫设计，为关键部位提供衬垫和支撑效果。

其他细节

  • Dri-FIT 技术导湿速干，令身体保持干爽舒适
  • 耐用设计，在高热区域添加透气网眼布拼接
  • 略微收紧的感觉，帮助肌群和关节舒适
  • 膝盖周围融入衬垫，为关键部位提供有力支撑
  • 弹性材料，舒适贴合
  • 护套背面搭配拼接设计，有助减少褶皱

产品细节

  • 45% 聚酯纤维/43% 氯丁橡胶/11% 氨纶/1% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DA7068-010

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