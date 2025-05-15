Nike Pro
Dri-FIT 大童（女孩）速干中腰训练紧身裤
¥219¥29926% 折让
Nike Pro Dri-FIT 大童（女孩）速干中腰训练紧身裤质感顺滑且富有弹性，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，彰显专业风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HF8852-010
Nike Pro
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Nike Pro Dri-FIT 大童（女孩）速干中腰训练紧身裤质感顺滑且富有弹性，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，彰显专业风范。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 厚实中腰设计，塑就稳固贴合的舒适感受
产品细节
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HF8852-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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