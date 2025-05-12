Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干训练紧身短裤轻盈舒适，令你释放潜能，轻松应对日常挑战。采用弹性面料，可导湿速干，助你保持干爽舒适，在训练和比赛时发挥上佳表现。腿部配有弹性口袋，令随身小物品触手可及。

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