Nike Pro Dri-FIT
大童（女孩）速干训练紧身裤
29% 折让
Nike Pro Dri-FIT 大童（女孩）速干训练紧身裤助你自信满满，发挥出色表现，令你在跑步训练时尽显专业风采，或在放学后与好友尽情嬉戏畅玩。 顺滑弹性面料可有效导湿速干，让你无惧汗水，畅动自如。
- 显示颜色： 黑/灰紫/白色
- 款式： DA1028-012
干爽体验
轻盈面料，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。小腿采用网眼布，透气出众。
舒适贴合
顺滑弹性面料结合宽版弹性腰部，平整亲肤。 轻松外搭短裤或队服。
产品细节
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。 网眼布/前片里料拼接：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。 腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
尺寸与尺码
- Mid-rise waistband is tilted up in back for a natural fit and coverage while you bend and stretch
- 尺码表
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
