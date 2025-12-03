Nike Pro Dri-FIT 大童（女孩）速干训练紧身裤助你自信满满，发挥出色表现，令你在跑步训练时尽显专业风采，或在放学后与好友尽情嬉戏畅玩。 顺滑弹性面料可有效导湿速干，让你无惧汗水，畅动自如。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

