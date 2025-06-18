 

Nike Pro

Dri-FIT 大童（女孩）速干长袖训练上衣

¥369
神秘火烈鸟红/白色
地平线绿/白色

Nike Pro Dri-FIT 大童（女孩）速干长袖训练上衣采用匠心设计，塑就舒适的日常叠搭佳选，无论是参加跑步训练，还是在放学后与好友嬉戏畅玩，皆可轻松驾驭。轻盈顺滑面料结合导湿速干技术，缔造心无旁骛的运动体验。穿上这款训练上衣，发挥出色表现。


  • 显示颜色： 神秘火烈鸟红/白色
  • 款式： FN9025-646

Nike Pro

¥369

Nike Pro Dri-FIT 大童（女孩）速干长袖训练上衣采用匠心设计，塑就舒适的日常叠搭佳选，无论是参加跑步训练，还是在放学后与好友嬉戏畅玩，皆可轻松驾驭。轻盈顺滑面料结合导湿速干技术，缔造心无旁骛的运动体验。穿上这款训练上衣，发挥出色表现。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
  • 领口拉链开襟设计，可拉开或拉上拉链，令你自主调节透气效果

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 神秘火烈鸟红/白色
  • 款式： FN9025-646

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。