Nike Pro
Dri-FIT 大童（女孩）速干长袖训练上衣
¥369
Nike Pro Dri-FIT 大童（女孩）速干长袖训练上衣采用匠心设计，塑就舒适的日常叠搭佳选，无论是参加跑步训练，还是在放学后与好友嬉戏畅玩，皆可轻松驾驭。轻盈顺滑面料结合导湿速干技术，缔造心无旁骛的运动体验。穿上这款训练上衣，发挥出色表现。
- 显示颜色： 神秘火烈鸟红/白色
- 款式： FN9025-646
Nike Pro
¥369
Nike Pro Dri-FIT 大童（女孩）速干长袖训练上衣采用匠心设计，塑就舒适的日常叠搭佳选，无论是参加跑步训练，还是在放学后与好友嬉戏畅玩，皆可轻松驾驭。轻盈顺滑面料结合导湿速干技术，缔造心无旁骛的运动体验。穿上这款训练上衣，发挥出色表现。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
- 领口拉链开襟设计，可拉开或拉上拉链，令你自主调节透气效果
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 神秘火烈鸟红/白色
- 款式： FN9025-646
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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