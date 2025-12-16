 
Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖训练上衣 - 黑/白色

Nike Pro

Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖训练上衣

¥329
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖训练上衣的设计兼顾关键区域的透气性和非凡舒适性。1/4 拉链开襟设计，随心打造舒适穿着体验；背面网眼布拼接设计，清爽透气；结合 Dri-FIT 技术，可导湿速干，保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IF1722-010

Nike Pro

¥329

Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖训练上衣的设计兼顾关键区域的透气性和非凡舒适性。1/4 拉链开襟设计，随心打造舒适穿着体验；背面网眼布拼接设计，清爽透气；结合 Dri-FIT 技术，可导湿速干，保持干爽舒适。

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适

产品细节

  • 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。拼接：60% 棉/40% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IF1722-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。