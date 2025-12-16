Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖训练上衣的设计兼顾关键区域的透气性和非凡舒适性。1/4 拉链开襟设计，随心打造舒适穿着体验；背面网眼布拼接设计，清爽透气；结合 Dri-FIT 技术，可导湿速干，保持干爽舒适。

Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖训练上衣的设计兼顾关键区域的透气性和非凡舒适性。1/4 拉链开襟设计，随心打造舒适穿着体验；背面网眼布拼接设计，清爽透气；结合 Dri-FIT 技术，可导湿速干，保持干爽舒适。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。