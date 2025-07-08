 
Nike Pro Dri-FIT 女子速干短款印花训练背心 - 黑/白色

Nike Pro

Dri-FIT 女子速干短款印花训练背心

20% 折让
黑/白色
仙人掌绿/烟灰蓝/白色

穿上 Nike Pro Dri-FIT 女子速干短款印花训练背心，释放无尽潜能，全力攻克目标。顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HQ5684-010

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穿上 Nike Pro Dri-FIT 女子速干短款印花训练背心，释放无尽潜能，全力攻克目标。顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适。

专业风范

自信无畏，驾驭一切。 Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

稳固支撑

提花下摆采用弹性设计，贴合亲肤。

产品细节

  • 整版印花
  • 胸前饰有耐克勾标志
  • 面料：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。松紧带：63% 锦纶/21% 聚酯纤维/16 % 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HQ5684-010

尺寸与尺码

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