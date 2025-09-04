Nike Pro
Dri-FIT 女子速干短款长袖训练上衣
33% 折让
Nike Pro Dri-FIT 女子速干短款长袖训练上衣助你全力以赴，彰显个性风采。顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持干爽舒适。背面拼接融入镂空设计，结合弹性下摆，让你型格满满，不落下风。
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色
- 款式： HV9993-010
Nike Pro
专业风范
自信无畏，驾驭一切。Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。
尽情训练， 干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
蓄势待发
拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖。
产品细节
- 弹性下摆
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。拼接：73% 锦纶/27% 氨纶。下摆：89% 锦纶/11% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
