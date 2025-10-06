 
Nike Pro Dri-FIT 女子速干短款长袖训练上衣助你全力以赴，彰显个性风采。顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持干爽舒适。背面拼接融入镂空设计，结合弹性下摆，让你型格满满，不落下风。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： HV9993-010

专业风范

自信无畏，驾驭一切。Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。

尽情训练， 干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

蓄势待发

拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖。

产品细节

  • 弹性下摆
  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。拼接：73% 锦纶/27% 氨纶。下摆：89% 锦纶/11% 氨纶
  • 可机洗
