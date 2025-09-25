Nike Pro
Dri-FIT 女子速干紧身短袖训练上衣
12% 折让
准备好热力开练了吗？不妨穿上这款合身设计的 Nike Pro Dri-FIT 女子速干紧身短袖训练上衣。顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，伴你从容驾驭每招每式。腋下透气网眼拼接设计，让你在训练时畅享干爽舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FV7843-010
专业风范
自信无畏，驾驭一切。Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。腋下网眼拼接设计，有效提升透气性。
产品细节
- 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶
- 网眼布：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FV7843-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
