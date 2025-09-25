 
Nike Pro Dri-FIT 女子速干紧身短袖训练上衣 - 锈粉/白色

Nike Pro

Dri-FIT 女子速干紧身短袖训练上衣

32% 折让

准备好热力开练了吗？不妨穿上这款合身设计的 Nike Pro Dri-FIT 女子速干紧身短袖训练上衣。顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，伴你从容驾驭每招每式。腋下透气网眼拼接设计，让你在训练时畅享干爽舒适的穿着感受。


  • 显示颜色： 锈粉/白色
  • 款式： FV7843-685

专业风范

自信无畏，驾驭一切。Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。腋下网眼拼接设计，有效提升透气性。

产品细节

  • 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶
  • 网眼布：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 锈粉/白色
  • 款式： FV7843-685

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。