准备好热力开练了吗？穿上这款舒适贴合的 Nike Pro Dri-FIT 女子速干紧身训练长袖上衣，即刻开练吧。拇指孔设计，有助在训练时稳固衣袖。顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，伴你从容驾驭每招每式。腋下网眼拼接设计，有助透气，让你在训练时畅享清爽。

显示颜色： 白色/黑

款式： FV7846-100