Nike Pro Dri-FIT 女子速干长袖印花训练上衣采用修身设计，在训练期间为你缔造出色表现力。顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，伴你从容驾驭每招每式。


  • 显示颜色： 浅品红/白色
  • 款式： IQ0837-503

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒爽

产品细节

  • NIKE PRO 字标
  • 背面饰有耐克勾标志
  • 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅品红/白色
  • 款式： IQ0837-503

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。