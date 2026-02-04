Nike Pro
Dri-FIT 女子速干长袖印花训练上衣
¥349
Nike Pro Dri-FIT 女子速干长袖印花训练上衣采用修身设计，在训练期间为你缔造出色表现力。顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，伴你从容驾驭每招每式。
- 显示颜色： 浅品红/白色
- 款式： IQ0837-503
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒爽
产品细节
- NIKE PRO 字标
- 背面饰有耐克勾标志
- 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
